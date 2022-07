Die Styrian Panthers sind ein "American Football Team" in Mürzzuschlag, das intensiv am weiteren Aufbau der Jugendsektion des Vereins arbeitet. Im Juni präsentierten die Panthers diesen US-Sport den gut 300 Schülerinnen und Schülern der Polytechnischen Schule Mürzzuschlag, des Herta-Reich-Gymnasiums Mürzzuschlag und der Mittelschule Langenwang. Das Interesse an den Schulen war groß, wer wollte, konnte diesen Sport auch gleich selber ausprobieren.