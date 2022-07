Der geplante Ausflug eines Grazer Gymnasiums am Montag der Vorwoche schlug hohe Wellen. Weil die Sitzplatzreservierung fehlschlug, blieben 150 Schüler bzw. Begleitpersonen daheim. An besagtem Montag, es war der 4. Juli, wahrlich kein Einzelfall, wie Recherchen der Kleinen Zeitung zeigen. Auch die Volksschule Oberaich in Bruck/Mur war davon betroffen. Sie wollte am 4. Juli von Bruck nach Wien aufbrechen, die Plätze dafür hatte man schon zwei Monate vorher gebucht. Danach hatte man, so die Auskunft der Schule, nichts mehr von den ÖBB gehört und ging davon aus, dass die Plätze gebucht seien.