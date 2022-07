Er ist bekannt als Sänger, Chorleiter, Schauspieler, Feuerwehrmann, Rotkreuz-Fahrer, Religionslehrer, Jäger und sogar Geburtshelfer. Vor allem eine Tätigkeit hat das Leben von Peter Kuchler aber geprägt wie keine zweite: jene als Pfarrer. Den Entschluss fasste der heute 91-Jährige zwar erst nach einem Aufenthalt in der Schweiz, die ersten Vorzeichen waren aber schon am Tag seiner Geburt unverkennbar. Just als Kuchler das Licht der Welt erblicken wollte, schlug am 15. Juni 1931 in Neudorf bei Passail der Blitz ein. Ein Zeichen, glaubt Kuchler noch heute. Das Nachbarhaus stand in Flammen, Kuchlers Vater - zugleich Gründer der örtlichen Feuerwehr - war hin- und hergerissen zwischen Vaterfreuden und Großeinsatz.