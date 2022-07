Der Falke gilt in Kapfenberg gleich in zweifacher Hinsicht als symbolträchtiges Tier. Zum einen als Bewohner der Burg Oberkapfenberg, zum anderen als Wappentier der KSV-Fußballer. Umso besorgter waren Passanten am Sonntagabend, als sie gegen 18.15 Uhr einen verletzten Falken im Diemlacher Siedlungsgebiet antrafen. Der junge Falke kauerte verletzt und hilflos am Fuße einer Eingangstür und konnte sich nicht selbst aus dieser misslichen Lage befreien. Also rückte die Feuerwehr Diemlach aus und brachte das verletzte Tier in die Tierklinik, wo es weiter versorgt wurde. Nach einer Stunde war der Einsatz für die FF Diemlach beendet.