Montan Spedition baut trotz Krise um fünf Millionen Euro aus

Das Logistik-Unternehmen kauft 500 weitere Container an und hat damit in Summe 1700. Eine neue Abstellfläche von 46.000 Quadratmetern erleichtert die Arbeit, wenn Güter in die Region kommen oder von hier in die Welt gehen.