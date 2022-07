Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr Turnau zu einem brennenden Lkw auf den Seeberg alarmiert, am frühen Freitagmorgen kam es zu einem ähnlichen Einsatz. Da rückten die Kameraden um 4.19 Uhr aus, weil erneut ein Fahrzeugbrand auf der B 20 am Seeberg drohte. Ein Lkw hatte einen Motorschaden erlitten, was zu einer beträchtlichen Rauchentwicklung führte.