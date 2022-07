Dass der Grüne See ein Naturjuwel ist, ist hinlänglich bekannt. Wo sich ein Juwel versteckt, tummeln sich in der Regel aber auch Jäger und Sammler. Entsprechend groß ist das Verkehrsaufgebot in den vergangenen Jahren geworden, auch in der heurigen Saison parken an Spitzentagen bis zu 800 Autos gleichzeitig rund um den Grünen See. "Damit sind wir voll", sagt Bürgermeister Hubert Zinner. Überprüfen lässt sich das auch über die verkauften Parktickets, die seit einem Monat übrigens auch per Bankomat bezahlt werden können – was schon am ersten Wochenende mehr als 50 Prozent in Anspruch nahmen. "Am Wochenende setzen wir Einweiser ein, damit sich die Fahrzeuge konstant verteilen", sagt Zinner.