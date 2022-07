Wie berichtet, wurde der Radweg gegen die Einbahn in der Herzog-Ernst-Gasse nun endgültig abgeblasen. Der Brucker Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) gab dies am Dienstagabend bekannt. Mit dieser Bekanntgabe ist die Sache für ÖVP-Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger aber noch lange nicht vom Tisch: "Wir und die anderen Oppositionsparteien, vor allem aber auch die Bürgerinitiative gegen den Radweg, verlangen weiterhin eine Sondersitzung des Gemeinderates im August. Das haben wir am Dienstagvormittag beim Bürgermeister ausdrücklich deponiert."