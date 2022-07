Es ist schon Tradition, dass sich kurz vor den Sommerferien die Vertreter der Mürzverbands-Gemeinden im VAZ Krieglach zur Vollversammlung treffen. Am Dienstag war es wieder so weit, Obmann Karl Rudischer, der Bürgermeister von Mürzzuschlag, berichtete über aktuelle Entwicklungen im Abwasserverband sowie im Abfallwirtschaftsverband. Beim Abwasserverband sind die Kläranlagen gut in Schuss, dennoch waren auch im Vorjahr Investitionen nötig, etwa in die Sanierung von Klärbecken oder in die Fotovoltaik, um die Stromkosten zu senken.