Die BZT Rechtsanwälte gehören mit derzeit fünf Juristen und acht gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit Jahrzehnten zu den großen Rechtsanwaltskanzleien der Obersteiermark. Bereits im Jahr 1937 bestand am heutigen Standort in der Brucker Mittergasse eine

Rechtsanwaltskanzlei, welche 1956 von Rechtsanwalt Heinrich Hofrichter übernommen wurde. Rechtsanwalt Erwin Bajc startete ab 1981 den Ausbau zu einer fachlich breit aufgestellten Wirtschafts- und

Allgemeinkanzlei. Nach vier Jahrzehnten ging er in den Ruhestand und übergab 2019 die Fortführung der Kanzlei seinen langjährigen Partnern Peter Zach und Reinhard Teubl.