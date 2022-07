Georgiberg-Kirche wird am Samstag in eine Klangwolke gehüllt

Auf mehr als 20 steirischen Plätzen erklingt am Samstag ab 21 Uhr die diesjährige "Klangwolke" von ORF Steiermark. Auch in der Georgiberg-Kirche in Kindberg kann man das "Te Deum" von Charpentier und das" Magnificat in D" von Bach hören.