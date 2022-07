Großer Andrang bei der Brucker Blutspendeaktion

Mehr als 130 Blutspenderinnen und Blutspender folgten am Montag den Aufrufen des Roten Kreuz und stellten sich an, um etwas gegen die akute Blutknappheit in Österreich zu unternehmen und dem Mangel an Spenden entgegenzuwirken.