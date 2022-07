Herr Aberham, Sie sind ein exzellenter Kenner des touristischen Semmering. Wie aber sind Sie damals auf den Semmering gekommen?

Meine Eltern hatten ein Gasthaus in Petronell/NÖ, ich bin also mit der Gastronomie aufgewachsen. Ich erhielt eine sehr gute Ausbildung an der Hotelfachschule Salzburg und der Cornell-Universität in New York und war in Irland, Südafrika und den USA. 1974 kam ich nach Österreich zurück und war für das neue Hilton International in Wien als Analyst tätig, für Personal, Investitionen und alles, was mit Geld zu tun hat.