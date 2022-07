Vor ziemlich genau 40 Jahren, im Schuljahr 1982/83, begann Claudia Hirschmann ihre pädagogische Laufbahn am "Polytechnischen Lehrgang Mürzzuschlag", wie die Schule damals hieß. Dann folgten mehrere Stationen in der ganzen Steiermark, bevor sie im Schuljahr 1994/95 wiederum an die Polytechnische Schule Mürzzuschlag kam, wo sie viele Jahre lang auch als Direktorin tätig war.