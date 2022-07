Wo das Kapfenberger Fußball-Urgestein Sandor Farago am 3. Juli 1997 war, weiß er heute noch ganz genau. An diesem Tag präsentierte er die Fußballsparte des Kapfenberger Nachwuchsmodells im Festsaal Schirmitzbühel, bis zu diesem Zeitpunkt hatten die drei eigenständigen Vereine KSV, Austria Schirmitzbühel und Amateure Diemlach eigene Nachwuchsabteilungen betrieben. "Wir haben den Nachwuchs damit unter ein Dach zusammengeführt. Akzeptiert wurde das aber erst im Laufe der Jahre", erzählt Farago. Los ging es schließlich mit rund 240 Kindern und Jugendlichen in 17 Teams, seitdem kümmerten sich Farago und insgesamt 104 Trainer um Tausende Nachwuchsfußballer, aktuell zählt man 280 Spieler im Nachwuchsbereich.