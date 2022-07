Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Jene Sportart, die sich die Mitglieder des KSV-Tri-Teams ausgesucht haben, nimmt dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch. Sie haben sich dem Triathlon verschrieben, wo mit dem Ironman in Klagenfurt am Sonntag ein absoluter Saisonhöhepunkt auf dem Programm stand. "Wir haben fünf Athleten entsandt, alle fünf haben es ins Ziel geschafft", sagt KSV-Obmann Hermann Harrer. Nicht nur in Anbetracht der hohen Temperaturen eine starke Leistung, sondern auch aufgrund des straffen Programms. Immerhin warteten auf die Teilnehmer nicht nur 3,8 Kilometer Schwimmen, sondern auch 180 Kilometer auf dem Rad und zum Abschluss ein Marathon über 42,195 Kilometer.