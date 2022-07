Mitte der Woche richtete das Rote Kreuz einen Appell an alle Österreicher, sich zum Blutspenden anzumelden. Die Pandemie hat viele Operationen verschoben, weshalb nun der Blutbedarf in den Spitälern ansteigt. Mit dem Thema auf regionaler Ebene bestens vertraut ist Blutspende-Koordinator Erich Lenes vom Roten Kreuz Thörl. Selbst mehrfach für seine vielen Spenden ausgezeichnet, ortet Lenes derzeit neben der ohnehin geringen Zahl an Spendern vor allem ein wesentliches Problem: „Es braucht Klarheit, wenn es um Spender über 65 geht.“