Spätestens als die schwarzen Mercedes-Limousinen mit Wiener Kennzeichen vor dem Mürzzuschlager Herta-Reich-Gymnasium vorfahren, ist klar, dass dieser Freitagvormittag ein besonderer ist. Dazu hätte es das aufgeregte Tuscheln der unzähligen Schülerinnen und Schüler, die in der Aula versammelt sind, gar nicht gebraucht. Und wer entsteigt einem der schwarzen Autos? Kein Geringerer als Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer, zurzeit auf Besuch in der Region, der sie am Samstag auch zum Radex-Musikertreffen in die Veitsch führen wird.