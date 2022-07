Droht dem geplanten Mürzzuschlager Rehazentrum für Stoffwechselerkrankungen, das die Versicherungsanstalt BVAEB errichten will, noch vor Baubeginn der Baustopp? Mit dieser Frage wandte sich ÖVP-Gemeinderat Manfred Rinnhofer, der entsprechende Gerüchte gehört haben will, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend an Bürgermeister Karl Rudischer. Rudischer konnte jedoch sogleich beruhigen: Das rund 80 Betten umfassende Rehazentrum wird kommen, lediglich der Baubeginn verzögert sich nach hinten. Ausschreibungsergebnisse fielen, inflationsbedingt, teilweise so hoch aus, dass nun Teile nochmals neu ausgeschrieben werden müssen – von einem Baustopp kann also keine Rede sein.