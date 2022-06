Ausgerechnet am 30. Juni, dem offiziell letzten Tag des für Toleranz und Offenheit stehenden "Pride Monats" herrscht in Bruck helle Aufregung: Die Regenbogenfahne, die Anfang des Monats am Hauptplatz gehisst wurde, ist verschwunden. Wo unlängst noch bunte Farben in Reih und Glied mit Landes- und Bundesflagge wehten, herrscht am Donnerstag gähnende Leere am Fahnenmast.