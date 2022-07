Engagierte Steirerinnen und Steirer sowie Organisationen beleben mit viel Einsatz und der Unterstützung des Wohnbauressorts historische Gebäude und tragen so zu ihrem Erhalt bei. Am Mittwochabend zeichnete Wohnbaulandesrat Hans Seitinger nun mustergültige Revitalisierungsprojekte mit dem Preis "Steirische Wahrzeichen" aus. Auch das Mürztal ist mit Gemäuern in Mariazell und Turnau unter den zwölf neu ausgezeichneten Preisträgern mit dabei.