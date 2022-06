Die Zahl der Vanadalenakte in der Region nimmt weiter zu. Nachdem zuletzt Jugendliche eine WC-Anlage in der Veitsch verwüstet hatten, wurde nun das Brucker Freibad Opfer von bislang Unbekannten. In der Nacht auf Dienstag wurden dabei Liegen und Aschenbecher ins Schwimmbecken geworfen. Auch im Außenbereich entstand großer Sachschaden. "Die Ermittlungen laufen, die Kontrollen werden jedenfalls verstärkt", heißt es seitens der Stadt Bruck. Eine Überwachung, etwa durch das Anbringen von Videokameras, sei aus rechtlicher Sicht jedoch nicht möglich.