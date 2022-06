15 Gemeinden aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gehören der neuen Erlebnisregion Hochsteiermark an. Dazu zählt eigentlich auch Turnau, dennoch will Turnau nun auf touristischer Ebene mehr Eigeninitiative an den Tag legen. „Der neue Tourismusverband Hochsteiermark befindet sich unserer Einschätzung nach noch in der Findungsphase. Damit das für unsere Marktgemeinde wichtige Thema Tourismus dennoch nicht auf der Strecke bleibt, werden wir hinkünftig als Gemeinde diesbezügliche Aktivitäten selbst setzen – also quasi Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Bürgermeister Hofer.