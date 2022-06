Mit einem Volumen von mindestens 16 Millionen Euro ist der Neubau der Stadthalle Kapfenberg das größte Projekt, das die Gemeinde je auf den Weg gebracht hat. Trotz der Entwicklungen auf dem Weltmarkt schreiten die Arbeiten an der Stadthalle zügig voran. "Wir befinden uns nach wie vor im Zeitplan", sagt Sportstätten-Chef René Ranner. Dieser sieht die Vollendung der beiden Bauabschnitte im heurigen Herbst sowie im kommenden Frühjahr vor. Parallel dazu laufen die Planungen für die kulturelle und sportliche Bespielung der Halle, damit diese so vielfältig wie möglich genutzt wird. So drehen sich die Gedanken aktuell etwa um Inline-Hockey, Hallenfußball und einen ersten Eröffnungsakt im September.