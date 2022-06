Wenn sich in wenigen Tagen die heimischen Schulkinder in die Sommerferien verabschieden, werden es jene der Volksschule Kapfenberg-Stadt zum vorletzten Mal tun. Im Sommer 2023 wird die Schule geschlossen, das beschloss der Kapfenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend. Der Grund für die Schließung liegt im Ausbau der Fachhochschule, die im Herbst 2025 ihren Pflege-Zweig in der Kapfenberger Innenstadt in Betrieb nehmen soll.