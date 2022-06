Zwei Jahre lang konnte die beliebte Kapfenberger Musikveranstaltung "6 in the City" coronabedingt nur im kleinen Rahmen stattfinden, heuer feiert sie aber ein Comeback. An sechs Abenden wird auf sechs Bühnen in der Kapfenberger Innenstadt dabei ein buntes Programm geboten, das von volkstümlicher Musik über Rock bis hin zu Jazz reicht. "Wenn das Wetter mitspielt, sind das wunderbare Abende. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in gleicher Güte eben drinnen statt", sagt Schicker-Gastronom Franz Friessnegg.