Am 25. und 26. Juni kehrt die Faszination des Mittelalters zurück auf die Burg Oberkapfenberg. Zum bereits legendären Ritterfest erwartet die Besucher wieder ein einzigartiges Erlebnis mit Rittern, Fahnenschwingern, Edelleuten, Spielleuten, Gauklern, Artisten und Tänzern sowie Handwerk und vielem mehr. An zwei Tagen erleben die Gäste die Schönheit des Mittelalters in all seinen Facetten.