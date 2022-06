Brucker Bio-Fernwärme als Musterbeispiel für den Ausstieg aus Öl und Gas

Die steirischen Grünen propagieren auf einer Vortrags-Tour den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. In Bruck konnte Hannes Merl, Chef der Bio-Fernwärme, erläutern, wie so etwas in der Praxis umgesetzt werden kann.