Der Brucker Bürgermeister Peter Koch nahm ein 150.000-Euro-Trinkwasserprojekt in Oberaich zum Anlass, um über das kostbare Nass der Stadt Bruck zu informieren: "Von den Aufgaben einer Stadt sind viele sichtbar, andere liegen aber unsichtbar unter der Oberfläche und gehören trotzdem zur Daseinsvorsorge einer Gemeinde." Er lud am Dienstag zu einem Pressegespräch in Klaudia Fürstallers innovatives Geschäft "Geschmackssache" in Oberaich-Utschtal.