Ursprünglich wäre die Rosswallfahrt bereits im Jahr 2020 geplant gewesen, musste allerdings coronabedingt verschoben werden. Gestartet wurde nun am vergangenen Samstag in Mariazell. Neben vielen Zaungästen waren unter anderem Vertreter der hohen Geistlichkeit anwesend, die die Wallfahrer mit Gottes Segen auf ihre Reise entließen. Außerdem vor Ort: Sonja Klima, Leiterin der Spanischen Hofreitschule in Wien.