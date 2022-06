Wer aktuell durch das Ortsgebiet von Parschlug fährt, fühlt sich an das Jahr 2018 erinnert. Damals wehrte sich das Lamingtal gegen eine geplante Bauschuttdeponie auf Kapfenberger Gemeindegebiet - mit Erfolg. Nach zwei Jahren wurden die Pläne für den Ortsteil Stegg abgeblasen. Nun ist es der Stadtteil Parschlug, in dem sich Widerstand regt. Davon zeugen Plakate, die an mehreren Stellen entlang der L 138 aufgestellt sind. Sogar von mutmaßlichem "Lkw-Terror" ist dort zu lesen.