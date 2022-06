Who let the dogs out? Diese Liedzeile kommt einem im Tierheim Kapfenberg unweigerlich in den Sinn, wenn Tierheim-Leiterin Jenny Goldmann die sieben irischen Wolfshundwelpen ins Gehege entlässt. Sofort kugeln die teils noch sehr tollpatschigen Junghunde übereinander und kauen auf allem herum, was im Gehege zu finden ist.