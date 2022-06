Die Latte liegt hoch: In Bad Tatzmannsdorf, wo diese Flugshow schon mehrmals durchgeführt worden ist, kamen bis zu 8000 Zuschauer. In Bruck findet eine derartige Flugshow zum ersten Mal statt, deshalb weiß man überhaupt nicht, wie groß das Interesse sein wird. Dies sagte Bruno Rabl, einer der Veranstalter, am Montagnachmittag im Brucker Murinselstadion.