Der Verein Baukultur Steiermark vergibt alle zwei Jahre die GerambRose an beispielhafte Projekte für die gemeinsame Leistung von Planern, Bauherrschaft und Ausführenden. Aktuelle Preisträger sind beispielsweise die von Stefan Pierer umgesetzten Wohnhäuser in Aflenz oder das Kapfenberger KSV-Akademieheim. In den Jahren zwischen der Preisverleihung lädt der Verein Baukultur wiederum zu Reisen durch die Steiermark, um sich jene Geschichten anzusehen, welche die Baukultur erzählt.