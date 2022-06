Schon im Zuge der Eröffnung meinte Bulls-Sportdirektor Michael Schrittwieser stolz, das um 1,7 Million Euro errichtete Bulls Home in der Kapfenberger Innenstadt werde man künftig häufiger herzeigen. Gesagt, getan. So war es kein Zufall, dass sich mehr als 80 Wirtschaftstreibende dort nun zum jüngsten Wirtschaftsfrühstück trafen. Immerhin haben die Bulls doch rund 120 Partner, da gibt es allerhand zu netzwerken. Doch es gibt den einen oder anderen Betrieb, der zumindest auf den ersten Blick nicht in das Netzwerk der Bulls passt.