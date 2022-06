Die Stadt Kapfenberg verbindet man vor allem mit Industrie, Sport und einem breiten kulturellen Angebot. In diesen Tagen rückt aber vor allem die Fotografie in den Mittelpunkt. So lud die Kapfenberger Austria am Mittwochabend zur Vernissage in den Festsaal Schirmitzbühel, ehe Bürgermeister Fritz Kratzer am Donnerstag zur Vorstellung des städtischen Fotowettbewerbs lud. Zwischen 1. Juni und 15. August sind Profi- und Hobbyfotografen eingeladen, ihr liebstes Foto mit Kapfenberg-Bezug – dieser muss zwingend gegeben sein – an die Gemeinde zu schicken. "Wir wissen, wie wir Kapfenberg sehen. Aber wie sehen die Kapfenberger Kapfenberg?", sagt Kratzer.