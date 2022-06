Frau Schwaiger, Sie betreiben seit wenigen Wochen das Restaurant MiraMonti über den Dächern von Bruck, warum hat Sie ihr Weg in den neuen Wirtschaftspark geführt?

Ich war von 1989 weg 29 Jahre lang für das Restaurant Schicker in Kapfenberg tätig, hatte dort auch die Leitung für Service und Catering inne. Wir haben viele Buffets außer Haus organisiert, das größte war die Raika-Eröffnung in Kapfenberg-Diemlach mit 2000 Gästen, darunter waren auch einige für Peter Wanek-Pusset (als Innofreight-Chef Hauptmieter im Wirtschaftspark, Anm.). Mittlerweile kennen wir uns seit vielen Jahren.