"Das Kind, das nicht weiß, was auf es zukommt" ist nicht nur ein Kapitel in Michelle Goggs erstem veröffentlichten Buch, sondern es spiegelt auch ihre persönliche Zugangsweise zum Schreiben wieder. Die gebürtige Hönigsbergerin hat in der Pubertät zu schreiben begonnen. Als Teenagerin hat sie sich mit Zitaten beschäftigt, die aber bald zu eigenen gefühlten Gedanken umformuliert wurden. Die 20-jährige Mürztalerin hat ihre Gedanken während ihrer Entwicklung ins Erwachsenenleben nun in Buchform veröffentlicht.