Seit Pfingsten 2019 mussten die Fans des legendären Mürzhofener Zeltfestes warten – doch das Warten hat sich gelohnt. Am Freitagabend eröffnete die deutsche Rapperin Katja Krasavice die diesjährige Veranstaltung, die drei Nächte lang andauerte und in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Auftritt von Melissa Naschenweng abgeschlossen wurde. Zufrieden mit dem Verlauf zeigt sich Gerald Piller vom Veranstaltungskomitee des FC Kindberg-Mürzhofen. "Dass wir zum 50-Jahr-Jubiläum ein derart umfangreiches Programm auf die Beine gestellt haben, hat sich echt ausgezahlt."

So habe der Auftritt der mit ihren Texten polarisierenden Krasavice, die in Deutschland schon drei Alben auf Platz eins der Charts geführt hat, auch einen Effekt auf die anderen beiden Tage gehabt, meint Piller: "Viele Junge wollten eigentlich nur am Freitag zu Katja Krasavice kommen. Denen hat das Zeltfest aber so gefallen, dass sie in den nächsten Tagen noch einmal gekommen sind." Dazu beigetragen hat auch das neue Partyzelt mit einer Handvoll DJs, auch musikalisch ein starker Kontrast zu den Klängen im großen Festzelt.

Zwischenzeitlicher Einlass-Stopp – Geld retour

Der starke Andrang sorgte am Sonntagabend allerdings auch für Misstöne und Kritik auf Facebook an den Organisatoren. Demnach, so Augenzeugen, hätten Hunderte Besucher vergebens auf den Einlass gewartet. "Der einsetzende Regen hat leider einen sehr starken Ansturm ausgelöst. Es wollten zu viele gleichzeitig ins Zelt, um dem Wetter zu entkommen", sagt Piller. Um eine eventuelle Massenpanik im Zelt zu vermeiden, habe man deshalb den Eingang kurzzeitig gesperrt.

Nach 50 Minuten, so Piller, wurde der Eingang wieder geöffnet: "Eine Stunde vor dem Auftritt von Melissa Naschenweng konnte jeder, der sie sehen wollte, problemlos ins Zelt." Wer in der Zwischenzeit dennoch den Heimweg antrat, anstatt sich etwa die Zeit in den umliegenden Lokalen zu vertreiben, bekommt sein Geld zurück. "Es haben sich schon am Montag Leute bei mir gemeldet", sagt Piller.

Trotz des kleinen Makels überwog eindeutig die Freude über den Ablauf. Gerade nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatte es davor doch das eine oder andere Fragezeichen gegeben. "Aber auch Taxis, da waren wir uns davor nicht sicher, gab es genug. Viele kamen zudem mit dem Zug." Und wer noch etwas länger blieb, wurde Teil des Frühschoppens in der Nachbarschaft. "Daran sieht man, dass der Ort mitmacht."