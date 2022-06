Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer sorgte am Donnerstagnachmittag für mehrere Unwettereinsätze im Raum Kindberg. Los ging es für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bei der Bahnunterführung in Richtung Kronabichl. Durch die großen Mengen an Regenwasser wurde die Unterführung binnen kürzester Zeit rund 75 Zentimeter unter Wasser gesetzt. Zu dieser Zeit befand sich allerdings noch ein Fahrzeug in der Unterführung, welches aufgrund der Wassermassen einen technischen Defekt erlitt und nicht mehr weiterfahren konnte.