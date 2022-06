Im Rahmen ihrer aktuellen Bodenschutz-Kampagne tourt Sandra Krautwaschl, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen, bereits seit einigen Wochen durch die Steiermark. Sie will am Beispiel mehrerer Gemeinden aufzeigen, mit welchen Maßnahmen die Lebensqualität für die Menschen vor Ort gesteigert werden kann. Anhand von Visualisierungen wird sichtbar gemacht, wie Plätze an zentralen Orten mit einfachen Mitteln nicht nur verschönert, sondern auch lebenswerter gestaltet werden könnten.