Donnerstag, 9 Uhr, die Sonne kommt gerade erst durch die Wolken – und trotzdem herrscht beim Sportzentrum in Kapfenberg-Schirmitzbühel schon Hochbetrieb. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aller Kapfenberger Volksschulen und der Sonderschule haben sich an diesem Vormittag auf Einladung des SV Austria Kapfenberg am Sportplatz eingefunden, um gemeinsam den dritten "Tag des Sports" zu begehen.