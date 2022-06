Mit massiven Unwetterschäden hatte in der Nacht auf 1. Juni das Gebiet Breitenau-Pernegg zu kämpfen. In der Breitenau war die Straße im Tiefenbachgraben durch eine Verstopfung eines Durchflusses vermurt. Die Straße wurde mit Unterstützung eines Traktors frei gemacht, tagsüber rückte die Freiwillige Feuerwehr Breitenau dann aber erneut in den Tiefenbachgraben aus. Nach dem Unwetter in der Nacht war ein Durchlass einer Gemeindestraße fast vollständig verlegt. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben daraufhin mittels Bagger das gröbste Material beseitigt. So lag es an der Feuerwehr, den Durchlass wieder freizulegen. Nach einigen Stunden war der Durchlass wieder freigelegt.