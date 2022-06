Bananensplit, Eiskaffee oder ein Amarena-Kirsch-Eisbecher? Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Lust auf eine kühle Erfrischung in Form von Eis. Doch im Eissalon Julia beim Stadtplatz in Mürzzuschlag werden den Gästen die Eisbecher in dieser Saison erstmals nicht mehr an den Tisch serviert. Der Grund: Personalmangel. "Wir haben Stellen übers AMS ausgeschrieben, aber es hat sich niemand gemeldet", erklärt Geschäftsführer Gerold Achatz. Dann stand er vor der folgenschweren Entscheidung: "Entweder wir sperren gar nicht auf oder wir machen Selbstbedienung."