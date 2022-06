Weiterhin Wirbel um den Standort der Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg: Nachdem der Landesrechnungshof erst im April Kritik an den Plänen zum Aufbau des neuen Studienganges "Gesundheits- und Krankenpflege" geübt hat, brechen nun die obersteirischen Freiheitlichen eine Debatte um die Lage der FH in Kapfenberg vom Zaun.