Sein erster Besuch in der Steiermark führte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Montagvormittag just an die Landwirtschaftliche Fachschule Hafendorf. Dort nahm sich Totschnig nicht nur dem Thema Ernährungssicherheit an, sondern auch der landwirtschaftlichen Energieerzeugung. "Gerade aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist das Thema Energieversorgung in den Fokus gerückt", sagte Totschnig.