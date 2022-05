Noch drei Monate trennen Abenteuerlustige vom diesjährigen Mürzathlon, der am 3. September im Stadtgebiet von Mürzzuschlag über die Bühne geht. Um die Zeit zu verkürzen, haben sich die Veranstalter der Adventure-Run-Reihe aber eine ganze Serie an Veranstaltungen ausgedacht. Nach der Après-Ski-Challenge Mitte März steht am Samstag, dem 28. Mai, der dritte Trailrun auf dem Semmering an. "Auch in diesem Jahr befindet sich der Start- und Zielbereich beim Liechtensteinhaus. Die Strecke führt je nach gewählter Distanz über den Erzkogel und den Sonnwendstein bis nach Maria Schutz und wieder zurück ins Ziel", sagt Organisator Peter Krobath.