Hochbeete, Pfingstrosen, Clematis und Duftnelken, Bäume, Kräuter und Grünpflanzen, dekoriert mit alten Stücken aus dem Trödlerladen - das und vieles mehr können Besucher am 4. und 5. Juni in Brigitte Bräuers Schaugarten in St. Marein entdecken. Anlässlich des vom Verein Garten-Lust initiierten Tages der schönsten Gärten öffnet die 69-Jährige ihre Türen für Garten-Interessierte. Neben einem Garten in Thörl ist Bräuers Garten der einzige im Mürztal, der von dem Verein zertifiziert wurde. Auch im Rahmen des Vereins Naturgarten, wo Bräuer ebenfalls Mitglied ist, hat sie schon einmal ihre Türen geöffnet.