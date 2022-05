Spannung pur war vor Kurzem bei den steirischen Schulmeisterschaften der Oberstufe im Handball angesagt. Durch klare Siege gegen das Abteigymnasium Seckau, das BORG Köflach und gegen die HAK Voitsberg, ging es für die Schüler der HTL Kapfenberg im direkten Duell mit dem BORG Oeversee in Graz um den Landesmeistertitel. Kampf- und Teamgeist, geniale Angriffszüge und eine sichere Deckung sicherten ihnen schließlich den Sieg in einem unglaublich spannenden Endspiel. Die Spieler des BORG Oeversee mussten sich in einem Herzschlagfinale mit einem Punkt Unterschied geschlagen geben. Das Spiel endete mit 14:13.