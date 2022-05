33 Jahre lang war der Name Rudolf Binder untrennbar mit der Betriebsfeuerwehr Norske Skog verbunden. Nun legte er die Agenden in jüngere Hände. Im Rahmen der 93. Wehrversammlung wurde mit Jürgen Rachwalik einstimmig ein neuer Kommandant gewählt. Als Mitarbeiter in der Abteilung "Energie und Technik" wird er seine Expertise aus 17 Jahren als Kommandant der FF Oberaich in die Betriebsfeuerwehr einfließen lassen.